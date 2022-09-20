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Определен авиаперевозчик на прямой маршрут «Пермь-Минск»
Как сообщили в Министерстве транспорта Пермского края, с октября и до 31 декабря текущего года полеты будут осуществляться два раза в неделю самолетами вместимостью, рассчитанной на более 110 пассажиров.
До начала полетов авиакомпания будет должна получить слоты в расписании аэропортов «Большое Савино» и «Минск». После чего на сайте перевозчика появится возможность приобрести билеты на данное направление.
«Одним из требований, которые мы озвучили в отборе – это то что расписание субсидируемого маршрута будет обеспечивать стыковку в аэропорту Белоруссии не менее чем с двумя международными маршрутами любого направления в течение 6 часов», – сообщили в краевом Минтрансе.
На сегодняшний день из Международного аэропорта Пермь «Большое Савино» осуществляются прямые вылеты в российские города: Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфу и три зарубежных: Анталья (Турция), Душанбе (Таджикистан), Наманган (Узбекистан) – часть из них является субсидируемыми маршрутами.
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