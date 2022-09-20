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Губернатор Пермского края провел личный прием граждан
Иван Лиханов: "У нас практически полторы тысячи человек население. Достаточно крупное село, и люди здесь хотят жить, развиваться хотят, но проблема в медицине у нас все-таки есть".
С общей проблемой Иван Лиханов напрямую обратился к губернатору Дмитрию Махонину во время приема граждан. Как оказалось, решение вопроса нехватки медицинских кадров является важнейшим приоритетом в работе краевого правительства.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас большая работа проводится, системная, в части реализации в регионе программы «Кадры для медицины». Он состоит из множества мероприятий. Реализуем в этом году программу по выделению в территориях, где самая сложная ситуация с кадровых обеспечением, до двух миллионов рублей медикам".
Ординский округ как раз вошел в число таких территорий. Программа доказала свою эффективность. Рената Мухаметзянова до последнего времени работала фельдшером в соседней Удмуртии. Решила попробовать себя в сельской медицине. Уже получила в Орде ведомственную двухкомнатную квартиру. Сейчас заканчивает стажировку и готова приступить к работе.
Рената Мухаметзянова, фельдшер Ординской больницы: "Встретили хорошо. С коллективом уже познакомилась, очень доброжелательные, идут навстречу по любому вопросу".
От Орды до Ашапа 30 километров. Ездить придется каждый день, но дорога хорошая и проблем со служебным транспортом нет. Так что время в пути в одну сторону составит не более 20 минут.
В помощь Ренате в ближайшее время из Перми в Ашап прибудет выездная поликлиника краевой больницы. В селе будут работать узкие специалисты.
Всего же за время приема губернатору поступило шесть обращений. Глава региона поручил решить проблемы жителей. Кроме медицины, вопросы касались газификации, водоснабжения и строительства социально значимых объектов.
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