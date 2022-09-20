Губернатор Пермского края провел личный прием граждан

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел личный прием граждан. Шесть обращений успели разобрать достаточно детально, и по каждому вопросу даны соответствующие поручения. В частности жители села Ашап теперь получили внятный ответ на счет того, когда в их новой амбулатории, наконец, появятся врачи.Полностью оборудованные кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, есть свой физкабинет, дневной стационар и даже электронная регистратура. Только вот на все это «богатство» в Ашапе только один работающий врач. Вместе с окрестными деревнями в селе по нормативу располагается два терапевтических участка. Сегодня не работает ни один.Иван Лиханов: "У нас практически полторы тысячи человек население. Достаточно крупное село, и люди здесь хотят жить, развиваться хотят, но проблема в медицине у нас все-таки есть".С общей проблемой Иван Лиханов напрямую обратился к губернатору Дмитрию Махонину во время приема граждан. Как оказалось, решение вопроса нехватки медицинских кадров является важнейшим приоритетом в работе краевого правительства.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас большая работа проводится, системная, в части реализации в регионе программы «Кадры для медицины». Он состоит из множества мероприятий. Реализуем в этом году программу по выделению в территориях, где самая сложная ситуация с кадровых обеспечением, до двух миллионов рублей медикам".Ординский округ как раз вошел в число таких территорий. Программа доказала свою эффективность. Рената Мухаметзянова до последнего времени работала фельдшером в соседней Удмуртии. Решила попробовать себя в сельской медицине. Уже получила в Орде ведомственную двухкомнатную квартиру. Сейчас заканчивает стажировку и готова приступить к работе.Рената Мухаметзянова, фельдшер Ординской больницы: "Встретили хорошо. С коллективом уже познакомилась, очень доброжелательные, идут навстречу по любому вопросу".От Орды до Ашапа 30 километров. Ездить придется каждый день, но дорога хорошая и проблем со служебным транспортом нет. Так что время в пути в одну сторону составит не более 20 минут.В помощь Ренате в ближайшее время из Перми в Ашап прибудет выездная поликлиника краевой больницы. В селе будут работать узкие специалисты.Всего же за время приема губернатору поступило шесть обращений. Глава региона поручил решить проблемы жителей. Кроме медицины, вопросы касались газификации, водоснабжения и строительства социально значимых объектов.