Эпидемиологи настоятельно рекомендуют вакцинироваться

В Перми на этой неделе будут работать четыре мобильных пункта вакцинации. Обычно здесь прививку ставят большинство сознательных горожан. Но, как оказалось, пока таких довольно мало. Коллективный иммунитет на опасно низком уровне. Количество заболевших растёт - так, за минувшие сутки число инфицированных в регионе составило 1807 человек.В мобильном пункте на Крупской, около «Кита», желающих не так много, говорят сотрудники - за четыре часа около тридцати человек. Прививаются от гриппа, пневмококковой инфекции, ковида. Если есть противопоказания, пока не привьют.Елена Помыткина, фельдшер отделения медицинской профилактики: "Острые состояния, обострение хронических заболеваний, если болел человек, должно пройти две недели, не меньше, после того, как он выздоровел".Мобильные пункты вакцинации сейчас работают каждую неделю. Так, прививку можно будет поставить в трёх крупных торгово-развлекательных комплексах. Выезд автобуса на этот раз только в понедельник.Тем, кто впервые решил вакцинироваться, или с момента предыдущей вакцинации прошло более года, рекомендуется двукратное введение препарата, с промежутком в 21 день.Ревакцинация проводится одним из компонентов вакцины «ГамКовидВак», пока привычно - шприц и игла. Назальной вакцины пока что в арсенале медиков нет. При этом точно так же можно вакцинироваться и в поликлиниках - обычно много времени это не занимает.Ирина Ожгибесова, терапевт: "Мы принимаем и по записи, и люди могут в порядке очереди, то есть занимают очередь и на осмотр сначала, а потом на вакцинацию, то есть все могут подойти".На фоне того, что специалисты говорят о сезонном подъёме заболеваемости, региону необходим коллективный иммунитет, который пока весьма невелик. Количество же заболевших растёт - так за минувшие сутки число инфицированных в регионе составило 1807 человек.Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация. Мы стремимся к уровню коллективного иммунитета, это 80 процентов, это с учётом переболевших и привитых".Эпидемиологи настоятельно рекомендуют пермякам вакцинироваться, сделать это можно с 18 лет. При этом обращают внимание на то, что особенно важно привиться людям старше 60 лет. Что же касается работы мобильных пунктов, она продолжается - в ней возможны изменения, так что актуальную информацию можно отслеживать на сайте регионального Минздрава.