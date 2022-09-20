Старт отопительного сезона. Без непредвиденных обстоятельств не обошлось

В Перми энергетики начали подачу тепла в жилые дома. Вентили открыли по распоряжению мэрии. Но, как всегда, батареи в квартирах нагреются не сразу.Инженеру Виктору Слободчикову для начала отопительного сезона в отдельно взятом доме нужно было лишь открыть несколько задвижек и тепло тут же начало расходиться по квартирам.Запуск отопления на Лебедева, 40а – показательный. Подготовленный еще летом к холодам индивидуальный тепловой пункт позволил жильцам начать обогревать дом без проблем и задержек.Владимир Артёмов, председатель ТСЖ «Лебедева, 40а»: "Мы промыли теплообменники, провели опрессовку, сдали всё тепловому инспектору".А это уже типичный «интерьер» большинства подвальных помещений. В такие теплоноситель течёт по трубам от центральных тепловых пунктов. Время заполнения, а также нагревания внутренней системы, увеличено. Не обходится и без непредвиденных обстоятельств.Макаренко, 26, Макаренко, 28, детский сад на Тургенева, 41 и ещё другие жилые объекты. Все они без отопления пока. На трубопроводе устраняется дефект. Заявлено, что работы должны быть закончены до 21 сентября.Подробности, почему у вас батареи холодные, можно уточнить не только в своей управляющей компании или ТСЖ, но и на «горячих линиях». В каждом районе открыта своя. В Кировском рассказали, что пока звонков мало.Татьяна Щукина, начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Кировского района города Перми: "Жителям объясняем, что одномоментно во все жилые дома подать отопление технически невозможно".В краевой столице официально отопительный сезон начался 9 сентября. Первыми тепло традиционно начали получать детские сады, школы, больницы. На данный момент обогреваются уже почти 80% социальных объектов и небольшое количество жилого сектора.Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации города Перми: "Без запуска большинства объектов жилого фонда, запустить объекты соцсферы не представляется возможным. Поэтому на прошлой неделе часть домов уже подключалась – это чуть меньше 500 домов".При этом несколько лет подряд городские власти начинают отопительный сезон, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов. Правда, в данный момент значительно теплее, но это вряд ли надолго.Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра: "Первые заморозки ожидаются в пятницу. До -2 градусов по северу региона".Запуск тепла в Перми происходит не сразу. Ход подключения зависит даже от рельефа города. В среднем на это уходит две-три недели. В доме на Лебедева, 40а уже не холодно и не жарко. Пока погода радует, жильцы градус решили не повышать, чтобы не отапливать улицу.