В Перми стартовала прививочная кампания против гриппа
Прививка против гриппа рекомендована всем жителям, начиная с 6-месячного возраста. Особенно врачи рекомендуют сделать прививку гражданам, входящим в группу риска: работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы услуг, социальным работникам, студентам, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, ожирением, часто болеющим ОРВИ, лицам старше 60 лет и беременным женщинам.
Специальной подготовки прививка против гриппа не требует, необходимо хорошее самочувствие, нормальная температура тела, отсутствие жалоб. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС, в также в мобильных и стационарных прививочных пунктах.
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