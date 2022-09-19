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За сутки коронавирусом заболели более 1800 жителей Прикамья
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Верещагинском, Бардымском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Сивинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Гремячинском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Очерском, Чердынском, Александровском, Ординском, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 897 человек.
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