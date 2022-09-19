Инженерные классы готовят будущие профессиональные кадры

В четырех школах Перми (в «Инженерной школе», «Техно-школе им. В.П. Савиных», школе №76, «Школе инженерной мысли им. П.А. Соловьева») начали работу авиаклассы. Проект реализуется совместно с крупнейшими промышленными предприятиями Перми и России: НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Авиадвигатель», «Крылья Ростеха», а также при поддержке и участии ПНИПУ. Инженерно-техническая подготовка позволит ребятам изучить основы профессии и успешно поступить в вуз.Так, в школе №76 более 50 школьников 8-го и 10-го классов получат углубленную подготовку по физике, математике, информатике и английскому языку. Здесь в инженерном классе установлены 3D-принтеры, токарные и фрезерные станки. А в соседнем помещении - компьютерная техника для изучения основ программирования и авиамоделирования. Анастасия Вавилина, ученица школы N76: "Эти классы необходимы тем, что здесь человек может развиваться, узнать много нового в авиации и также в изучении физики и для меня это очень важно, потому что я хочу стать инженером или пойти в технологию."В честь открытия инженерного класса учащиеся школы № 76 подготовили праздничную программу, гостями которой стали представители краевого минобра, городской власти, пермского политеха и «ОДК-СТАР». В создании профильных классов предприятие оказало учебному учреждению финансовую поддержку. Более 5 млн рублей были выделены на ремонт помещений, приобретение оборудования, компьютеров, а также обучающих программ.Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-СТАР»: "Профессия инженера очень необходима. А мы открывая подобные классы, даем навыки инженерной профессии, рассказываем, что это. Для нас, как работодателя, потом последующий приход этих ребят в Политех, и уже дальнейшая карьера на «ОДК-СТАР» или других предприятиях авиационной отрасли."В «ОДК-СТАР» большое внимание уделяют профориентации школьников и студентов. Это единственное предприятие в Перми, которое второй год подряд набирает абитуриентов по программе «Крылья Ростеха». Открытие инженерного класса в школе 76 станет еще одним шагом к профессиональной подготовке молодежи – высококвалифицированных специалистов для завода, где проектируют и производят агрегаты для системы автоматического управления авиационным двигателем.Татьяна Лепихина, директор школы N76: "Предприятие «ОДК-СТАР» заинтересовано в наших детях. Мы планируем выстроить линейку таким образом. После окончании школы дети поступают либо в наш Политехнический университет, либо политехнический университет любого другого региона, но возвращаются сюда в рамках целевого договора с предприятием и предприятие получает готовых специалистов."Финалом прохождения профильной программы для школьников станет создание экспериментального летательного аппарата с применением композитных материалов. Опыт проектной работы пригодится для успешного поступления в вуз и дальнейшей работы в авиастроительной отрасли – в частности, в «ОДК-СТАР».