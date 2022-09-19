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В Перми за получение взяток задержан лесничий
По материалам сотрудников полиции следственными органами СУ СК России по Пермскому краю в отношении лесничего Левшинского участкового лесничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемого, его работы, участковых лесничествах и вышестоящих организациях."В настоящее время следователями следственного отдела по Орджоникидзевскому району г. Перми СУ СК России по Пермскому краю и оперуполномоченными УЭБиПК Главка продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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