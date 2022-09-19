На форуме в Петербурге пермяки представили макет газотурбинного двигателя ПД-14ГП

На Международном газовом форуме в Петербурге НПК «Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха представили перспективную разработку - полноразмерный макет промышленного газотурбинного двигателя ПД-14ГП-1/-2. Он создан на базе газогенератора новейшего авиационного двигателя ПД-14, который устанавливается на российский авиалайнер МС-21-310. В перспективе промышленная модификация будет использоваться в составе газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.Сергей Харин, исполнительный директор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Вот сегодняшний образец, который выставлен, создан на базе технологий ПД — 14, он имеет высокие параметры, хорошие экологические показатели, соответственно в ближайшее время на базе двигателя ПД — 14 будет создан опытный образец, он пройдет испытания и далее эта технология будет тиражироваться на серию, и сегодня на форуме была высказана потребность "Газпрома" в данных машинах, то есть одно из основных направлений".Предприятие «ОДК-ПМ» крупнейший серийный производитель промышленного газотурбинного оборудования. «Газпром» – основной его заказчик. Сегодня 780 пермских ГТУ работают на объектах главного газового концерна страны, в том числе в масштабных проектах «Северный поток», «Сила Сибири» и «Ямал».«ОДК-Пермские моторы» на ближайшие годы обеспечены крупными заказами на изготовление двигателей и для авиации, и для ТЭК России. А это значит стабильность, уверенность в завтрашнем дне, расширение производства, а главное – новые рабочие места для пермяков.