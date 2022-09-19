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← Пермь присоединилась к Всероссийскому дню бега «Кросс нации»
На форуме в Петербурге пермяки представили макет газотурбинного двигателя ПД-14ГП →
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На форуме в Петербурге пермяки представили макет газотурбинного двигателя ПД-14ГП
Город-сад: в Перми высаживают тысячи молодых деревьев и кустарников
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2022
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