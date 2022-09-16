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В Перми осудили отца и сына за производство наркотиков
В судебном заседании установлено, что конце 2021 года виновный вместе со своим отцом организовали в гараже незаконное производство наркотических средств. Для этого они приобрели в сети «Интернет» необходимое оборудование и ингредиенты. Мужчины произвели почти 1 кг готового наркотического средства, но не смогли довести свои преступный умысел до конца, поскольку были задержаны сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.
Как сообщили в прокуратуре Пермского края, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Ранее Пермский краевой суд приговорил его отца к 10 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строго режима.
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