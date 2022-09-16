СК и ФСИН Прикамья заключили соглашение о сотрудничестве

Следственный комитет и Федеральная служба исполнения наказания по Пермскому краю заключили соглашение о сотрудничестве между ведомствами. Новые договорённости предполагают совместное проведение занятий по актуальным проблемам, а также внедрение научно-исследовательских наработок. Но основная цель — обмен знаниями и опытом.Денис Головкин, руководитель СУ СК России по Пермскому краю: «Следственный комитет и наше Следственное Управление всегда внимательно и с уважением относились к ведомственным образовательных учреждениям. Самостоятельно воспитывать и готовить будущий кадровый состав — это немаловажный залог успеха и гарантия профессионализма в деятельности, в принципе, любой организации».
Встреча проходила на территории Следственного Управления по Пермскому краю. После подписания всех бумаг гостей из ФСИН пригласили на экскурсию. На ней следователи показали современные гаджеты, которые применяют в раскрытии особо тяжких преступлений. Например, аппарат, который позволяет восстанавливать уже удаленные файлы с телефона или компьютера.
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