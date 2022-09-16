«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.09.2022
В Перми осудили отца и сына за производство наркотиков
СК и ФСИН Прикамья заключили соглашение о сотрудничестве
В Перми прошел Первый семейный финансовый фестиваль
В Перми к теплу подключено 88% социальных объектов
В Перми открываются инженерные классы
Почти 6 тысяч пермяков обратились за регистрацией земли по закону о «гаражной амнистии»
В Перми открывается фестиваль документального кино «Флаэртиана»
За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 4 человека
На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
В СК прокомментировали инцидент в рейсовом автобусе
«Пермская прогулка»: ходьбе все возрасты покорны
Совет ветеранов Перми отмечает 35-летие
В Прикамье началась подготовка к конкурсу будущих мам
15 сентября - Всемирный день борьбы с лимфомой
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
В районе КамГЭС проходят учения
В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Прикамье будут судить закладчика героина
В Березниках открылся Кванториум
Бекмансуров заявил, что у него нет денег. Работу адвоката оплатит государство
В Перми построят несколько домов для переселения людей из аварийного жилья
Предприятия края представили новейшие разработки на Петербургском международном газовом форуме
Жительница Прикамья отсудила 90 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми осудили отца и сына за производство наркотиков
СК и ФСИН Прикамья заключили соглашение о сотрудничестве
В Перми прошел Первый семейный финансовый фестиваль
В Перми к теплу подключено 88% социальных объектов
В Перми открываются инженерные классы
В Перми горели автомобили
Почти 6 тысяч пермяков обратились за регистрацией земли по закону о «гаражной амнистии»
За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 4 человека
На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
В СК прокомментировали инцидент в рейсовом автобусе
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