В Перми прошел Первый семейный финансовый фестиваль

Первый семейный финансовый фестиваль прошел в Перми. Место действия - гимназия №2. Школьники вместе со своими родителями со всего Пермского края повышают свои знания об экономике и финансах.Процесс получения навыков доступный — через интерактивные и деловые игры ребята узнают об истории возникновения денег, банках, кредитах и семейном бюджете.Семейный квест «Семь раз подумай – один потрать» - команды из взрослых и детей в формате деловой игры проходят основные этапы финансовой грамотности.Все мероприятия открытые. Происходящее транслируется онлайн. В интернете мероприятие смотрит несколько сотен человек.В качестве наставников — ведущие финансисты Перми, среди которых есть и специалисты Регионального центра финансовой грамотности.Полезно не только для детей, но и для взрослых. К примеру, мастер-классы по управлению семейным бюджетом. Главная задача, по словам экспертов — поставить достижимые цели на необходимый период и соблюдать их.Фестиваль во второй Гимназии — завершающее мероприятие Дней финансовой грамотности в Пермском крае, посвященных 220-летию Министерства финансов России.Все участники получили грамоты и подарки, а главное - приобрели более взвешенное и вдумчивое отношение к финансовым вопросам.