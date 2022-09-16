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В Перми прошел Первый семейный финансовый фестиваль
Процесс получения навыков доступный — через интерактивные и деловые игры ребята узнают об истории возникновения денег, банках, кредитах и семейном бюджете.
Семейный квест «Семь раз подумай – один потрать» - команды из взрослых и детей в формате деловой игры проходят основные этапы финансовой грамотности.
Все мероприятия открытые. Происходящее транслируется онлайн. В интернете мероприятие смотрит несколько сотен человек.В качестве наставников — ведущие финансисты Перми, среди которых есть и специалисты Регионального центра финансовой грамотности.Полезно не только для детей, но и для взрослых. К примеру, мастер-классы по управлению семейным бюджетом. Главная задача, по словам экспертов — поставить достижимые цели на необходимый период и соблюдать их.Фестиваль во второй Гимназии — завершающее мероприятие Дней финансовой грамотности в Пермском крае, посвященных 220-летию Министерства финансов России.
Все участники получили грамоты и подарки, а главное - приобрели более взвешенное и вдумчивое отношение к финансовым вопросам.
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