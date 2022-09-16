В Перми к теплу подключено 88% социальных объектов
Отопительный сезон в Перми стартовал 9 сентября. Энергетики «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой свыше 850 социально-культурных объектов города. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей более 5 тысяч многоквартирных домов. Массовое подключение жилого фонда к теплу, согласно решению администрации Перми, начнется в понедельник, 19 сентября.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открываются инженерные классы
В Перми горели автомобили
Почти 6 тысяч пермяков обратились за регистрацией земли по закону о «гаражной амнистии»
За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 4 человека
На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
В СК прокомментировали инцидент в рейсовом автобусе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
В районе КамГЭС проходят учения
В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Перми стартовал проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей»
Добавить комментарий: