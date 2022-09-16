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За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 4 человека
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Чайковском, Краснокамском, Чернушинском, Бардымском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Горнозаводском, Гремячинском, Добрянском, Красновишерском, Октябрьском, Осинском, Чердынском, Александровском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.
За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 4 человека. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 891 человек.
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