Почти 6 тысяч пермяков обратились за регистрацией земли по закону о «гаражной амнистии»

За год реализации закона о «гаражной амнистии», то есть с 1 сентября 2021 года, в департамент земельных отношений администрации Перми поступило 5992 заявления об оформлении прав на участки под гаражами-боксами. Среди заявителей как собственники гаражей, так и те, кто используют гаражи без правоустанавливающих документов.При этом количество желающих зарегистрировать права на гараж и землю под ним в упрощенном порядке увеличивается каждый квартал. Рост числа заявителей в департаменте связывают с упрощением условий реализации закона. Так, с 1 июля 2022 года был расширен перечень документов, необходимых для оформления прав по «гаражной амнистии». Это позволило сделать закон доступнее и удобнее для владельцев гаражей."За год по «гаражной амнистии» владельцы 552 земельных участков под гаражами зарегистрировали право собственности на свои объекты недвижимости. Еще по 1026 участкам департаментом изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. То есть заявителям остается обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и последующей постановки участка на кадастровый учет. После этого земля может быть предоставлена им в собственность. Сегодня в работе находится еще 790 заявлений от физических лиц", – сообщила и.о. заместителя главы администрации Перми Ольга Андрианова.Напомним, закон о «гаражной амнистии» предусматривает оформление прав на гараж и землю под ним в упрощённом порядке. Для этого гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года и не являться самовольной постройкой. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем офисе МФЦ, в департаменте земельных отношений по телефону: 212-46-78, в Управлении Росреестра по Пермскому краю по телефону: 8-800-100-34-34.