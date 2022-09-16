Почти 6 тысяч пермяков обратились за регистрацией земли по закону о «гаражной амнистии»
При этом количество желающих зарегистрировать права на гараж и землю под ним в упрощенном порядке увеличивается каждый квартал. Рост числа заявителей в департаменте связывают с упрощением условий реализации закона. Так, с 1 июля 2022 года был расширен перечень документов, необходимых для оформления прав по «гаражной амнистии». Это позволило сделать закон доступнее и удобнее для владельцев гаражей.
"За год по «гаражной амнистии» владельцы 552 земельных участков под гаражами зарегистрировали право собственности на свои объекты недвижимости. Еще по 1026 участкам департаментом изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. То есть заявителям остается обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и последующей постановки участка на кадастровый учет. После этого земля может быть предоставлена им в собственность. Сегодня в работе находится еще 790 заявлений от физических лиц", – сообщила и.о. заместителя главы администрации Перми Ольга Андрианова.
Напомним, закон о «гаражной амнистии» предусматривает оформление прав на гараж и землю под ним в упрощённом порядке. Для этого гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года и не являться самовольной постройкой. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем офисе МФЦ, в департаменте земельных отношений по телефону: 212-46-78, в Управлении Росреестра по Пермскому краю по телефону: 8-800-100-34-34.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 4 человека
На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
В СК прокомментировали инцидент в рейсовом автобусе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
В районе КамГЭС проходят учения
В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Перми стартовал проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей»
На ул. Ветлужской столкнулись 4 автомобиля
Пермяки стали чаще пользоваться общественным транспортом
В Прикамье за сутки выявлено 1 263 заболевших коронавирусом
Добавить комментарий: