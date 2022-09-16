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На время проведения «Кросса нации» в Перми изменится схема дорожного движения
В отличие от многих других беговых событий, участие в "Кроссе нации" бесплатное. В Перми соревнования пройдут на лыжной базе "Динамо" - начало 17 сентября в 11:00.
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