В СК прокомментировали инцидент в рейсовом автобусе

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«Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года 30-летняя женщина и её 4-летний сын обратились в больницу за медицинской помощью с диагнозом: «термические ожоги». Женщина и ребёнок получили травмы в салоне автобуса, который двигался по маршруту «Кудымкар-Кува». Перевозку осуществляла коммерческая организация. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки следователями будет принято процессуальное решение», - сообщила Ирина Незнамова. старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
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