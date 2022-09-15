«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
18.08.2022 в 09:46
01.07.2022 в 11:48
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.09.2022
В районе КамГЭС проходят учения
В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Прикамье будут судить закладчика героина
В Березниках открылся Кванториум
Бекмансуров заявил, что у него нет денег. Работу адвоката оплатит государство
В Перми построят несколько домов для переселения людей из аварийного жилья
Предприятия края представили новейшие разработки на Петербургском международном газовом форуме
Жительница Прикамья отсудила 90 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
В Прикамье стартовали региональные соревнования "Школа безопасности - 2022"
В Перми стартовал проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей»
На ул. Ветлужской столкнулись 4 автомобиля
Пермяки стали чаще пользоваться общественным транспортом
В Прикамье за сутки выявлено 1 263 заболевших коронавирусом
В Прикамье на трассе загорелся битумовоз
В 2023 г. на обустройство спортплощадок в муниципалитетах из краевого бюджета выделят около 300 млн рублей
В Перми возобновляют строительство муниципальных домов
ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов
В Перми завершаются работы по сносу двух расселенных домов
Тариф «Технологии выгоды» помогает экономить
Школьники Прикамья принимают участие в олимпиаде по русскому языку и литературе
Летом в Индустриальном районе отремонтировано 10 дворов
Прерванный полёт. В Перми вспоминают погибших при крушении «Боинга»
В Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Лодыгина
Чтобы в школу успевали. В Перми изменится расписание автобусов №22 и №39
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В районе КамГЭС проходят учения
В Перми открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Перми стартовал проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей»
На ул. Ветлужской столкнулись 4 автомобиля
Пермяки стали чаще пользоваться общественным транспортом
В Прикамье за сутки выявлено 1 263 заболевших коронавирусом
В Прикамье на трассе загорелся битумовоз
В 2023 г. на обустройство спортплощадок в муниципалитетах из краевого бюджета выделят около 300 млн рублей
В Перми возобновляют строительство муниципальных домов
ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов
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