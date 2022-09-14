В Перми завершаются работы по сносу двух расселенных домов

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ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов →
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
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01.07.2022 в 12:35
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2022
В Перми спасатели отговорили мужчину от суицида
Детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на занятия по музыкотерапии
Пьяный водитель УАЗа устроил ДТП
В Боцманском переулке горела баня
В пермском автобусе произошел конфликт из-за безбилетника
Жителям Прикамья напомнили, как правильно сушить овощную яму
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