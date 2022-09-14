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ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов
В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Кроме того, уведомление может быть передано лично под расписку на основании заявления о получении уведомления, в том числе через филиалы МФЦ в крае.
У налогоплательщиков, получивших доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц», налоговые уведомления с 12 сентября постепенно будут представлены в электронном виде.
"Рассылка документов почтой будет осуществляться несколькими филиалами ФКУ «Налог-Сервис», поэтому, при получении почтовых конвертов со штемпелем из других городов, не стоит беспокоиться по вопросу легитимности полученного налогового уведомления", - уточнили в пресс-службе УФНС по Пермскому краю. В текущем году уплату налогов за 2021 год необходимо произвести не позднее 1 декабря 2022 года.Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края составляет 5,5 млрд рублей, из них на транспортный налог приходится 2,8 млрд рублей, на земельный – 0,8 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 1,9 млрд рублей.
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