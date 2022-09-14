ФНС: скоро начнется рассылка уведомлений на уплату налогов

В ближайшее время жители Пермского края начнут получать налоговые уведомления на уплату налогов. Как сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, централизованная печать уведомлений на уплату налогов собственникам имущества, земельных участков и жилых помещений, транспортных средств уже началась.В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Кроме того, уведомление может быть передано лично под расписку на основании заявления о получении уведомления, в том числе через филиалы МФЦ в крае.У налогоплательщиков, получивших доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц», налоговые уведомления с 12 сентября постепенно будут представлены в электронном виде."Рассылка документов почтой будет осуществляться несколькими филиалами ФКУ «Налог-Сервис», поэтому, при получении почтовых конвертов со штемпелем из других городов, не стоит беспокоиться по вопросу легитимности полученного налогового уведомления", - уточнили в пресс-службе УФНС по Пермскому краю. В текущем году уплату налогов за 2021 год необходимо произвести не позднее 1 декабря 2022 года.Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края составляет 5,5 млрд рублей, из них на транспортный налог приходится 2,8 млрд рублей, на земельный – 0,8 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 1,9 млрд рублей.