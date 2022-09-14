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Тариф «Технологии выгоды» помогает экономить
Съесть по паре кусочков пиццы в «Ломбардии» после хоккейной тренировки - уже традиция для Фроловых. Сегодня взяли с собой и друзей по спортивной команде.
Мама Наталья за семейным бюджетом следит внимательно, поэтому предпочтение отдает наиболее выгодным предложениям.
Наталья Фролова: "Я стараюсь контролировать семейный бюджет и не только в кафе, развлечениях, а также дома. И сейчас у меня стоит выгодный тариф от «Ростелекома».
Тарифный план «Технология выгоды» от «Ростелекома» так же, как ингредиенты одной пиццы дополняют друг друга и делают вкуснее, ну, а тариф выгоднее. Наталья в одном пакете получает и сотовую связь на всех членов семьи, 1200 минут для звонков, а также расширенный доступ к фильмам и подпискам на «Wink» и качественный домашний интернет.
Ежемесячный платеж по тарифу - от 760 рублей. При этом среднегодовая экономия, по подсчетам специалистов, составит 23%. На один счет можно завести до пяти сим-карт, подключить интерактивное телевидение с функцией мультискрин, которая позволит присоединить к аккаунту до пяти устройств.
Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Тарифный план «Технологии выгоды» не зря получил такое название. Благодаря комплексному использованию жители Прикамья смогут существенно снизить затраты на услуги связи и интернет".
Этот пакет станет отличным стартом и для новых абонентов. Качество предложений они смогут оценить в короткий срок.
По желанию можно добавить и дополнительные сервисы. Например, телевизионные каналы, фиксированный IP-адрес, антивирус. Управление просмотром и многое другое. Сделать это можно в личном кабинете.
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