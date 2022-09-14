Тариф «Технологии выгоды» помогает экономить

О возможности сэкономить на интернете, телевидении и сотовой связи заявляют сегодня в компании «Ростелеком». Суть - в оплате не какой-то отдельной услуги, а едином пакете, когда, например, сотовая связь оплачивается для всей семьи.Съесть по паре кусочков пиццы в «Ломбардии» после хоккейной тренировки - уже традиция для Фроловых. Сегодня взяли с собой и друзей по спортивной команде.Мама Наталья за семейным бюджетом следит внимательно, поэтому предпочтение отдает наиболее выгодным предложениям.Наталья Фролова: "Я стараюсь контролировать семейный бюджет и не только в кафе, развлечениях, а также дома. И сейчас у меня стоит выгодный тариф от «Ростелекома».Тарифный план «Технология выгоды» от «Ростелекома» так же, как ингредиенты одной пиццы дополняют друг друга и делают вкуснее, ну, а тариф выгоднее. Наталья в одном пакете получает и сотовую связь на всех членов семьи, 1200 минут для звонков, а также расширенный доступ к фильмам и подпискам на «Wink» и качественный домашний интернет.Ежемесячный платеж по тарифу - от 760 рублей. При этом среднегодовая экономия, по подсчетам специалистов, составит 23%. На один счет можно завести до пяти сим-карт, подключить интерактивное телевидение с функцией мультискрин, которая позволит присоединить к аккаунту до пяти устройств.Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Тарифный план «Технологии выгоды» не зря получил такое название. Благодаря комплексному использованию жители Прикамья смогут существенно снизить затраты на услуги связи и интернет".Этот пакет станет отличным стартом и для новых абонентов. Качество предложений они смогут оценить в короткий срок.По желанию можно добавить и дополнительные сервисы. Например, телевизионные каналы, фиксированный IP-адрес, антивирус. Управление просмотром и многое другое. Сделать это можно в личном кабинете.