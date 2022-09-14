Школьники Прикамья принимают участие в олимпиаде по русскому языку и литературе

Бесплатно, хоть с домашнего компьютера, сегодня можно принять участие в олимпиаде по русскому языку и литературе. Она стартовала по всей России.Олимпиада по русскому и литературе проходит во всех городах России. Школьникам задают 10 вопросов. В каждом классе с первого по девятый свои задания. К примеру, нужно определить, к каким сказкам относятся заданные персонажи.Нина Хорошева, руководитель Центральной детской библиотеки им. В.И. Воробьева, г. Пермь: "Проверяет начитанность школьника, внимание, логику. Если ученик что-то не знает, вообще такая цель у олимпиады еще - обратиться к ресурсу национальной электронной библиотеки".Еще одна задача олимпиады — познакомить школьников с возможностями модельных библиотек нового поколения. Таких только в Перми восемь. Здесь можно пройти экзамен и воспользоваться абонементом.Светлана Хаерзаманова, директор Объединения муниципальных библиотек Перми: "На абонементе центральной детской библиотеки мы сделали ремонт, обновили полностью всю мебель и закупили почти на миллион новых книг для ребят. Одна из них - книга Сергея Соловьёва «История России древнейших времен».А также решить задания можно дома, для этого нужен компьютер и интернет. Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Культура».Результаты олимпиады будут известны 4 октября. В зависимости от набранных баллов школьники получат либо дипломы победителя, либо похвальные грамоты, либо сертификаты участников.