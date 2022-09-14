← Летом в Индустриальном районе отремонтировано 10 дворов
Школьники Прикамья принимают участие в олимпиаде по русскому языку и литературе
Нина Хорошева, руководитель Центральной детской библиотеки им. В.И. Воробьева, г. Пермь: "Проверяет начитанность школьника, внимание, логику. Если ученик что-то не знает, вообще такая цель у олимпиады еще - обратиться к ресурсу национальной электронной библиотеки".
Еще одна задача олимпиады — познакомить школьников с возможностями модельных библиотек нового поколения. Таких только в Перми восемь. Здесь можно пройти экзамен и воспользоваться абонементом.
Светлана Хаерзаманова, директор Объединения муниципальных библиотек Перми: "На абонементе центральной детской библиотеки мы сделали ремонт, обновили полностью всю мебель и закупили почти на миллион новых книг для ребят. Одна из них - книга Сергея Соловьёва «История России древнейших времен».
А также решить задания можно дома, для этого нужен компьютер и интернет. Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Культура».
Результаты олимпиады будут известны 4 октября. В зависимости от набранных баллов школьники получат либо дипломы победителя, либо похвальные грамоты, либо сертификаты участников.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Летом в Индустриальном районе отремонтировано 10 дворов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.09.2022
В Перми спасатели отговорили мужчину от суицида
Детей с ограниченными возможностями здоровья приглашают на занятия по музыкотерапии
Пьяный водитель УАЗа устроил ДТП
В Боцманском переулке горела баня
В пермском автобусе произошел конфликт из-за безбилетника
Жителям Прикамья напомнили, как правильно сушить овощную яму
В «Единой России» отчитались по итогам муниципальных выборов
Место посадки космонавтов П. Беляева и А. Леонова стало доступно для туристов
Добавить комментарий: