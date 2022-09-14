В Перми проходит приемка дворов после летних ремонтов, в комиссии есть и местные жители. В центре — цветник, а вокруг скамейки. Новую зону отдыха жильцы дома по улице Карпинского, 108 делают по собственной инициативе. Рядом детская площадка и металлический забор созданы по муниципальной программе в этом году.Лидия Щедрина: "Очень довольны, когда дом был сдан, у нас для детей вообще ничего не было. Всё это зарастало бурьяном, сейчас всё благоустраивается".Строительный сезон в пермских дворах закончен, сейчас началась приёмка. Результаты оценивает спикер городской думы Дмитрий Малютин. Особое внимание уделяет качеству.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Вначале мы принимаем, если нет никаких замечаний, председатель ТСЖ говорит, что замечаний нет, народный контроль пройден. Только после этого платим".Что именно установить, люди решают на общем собрании собственников. Во дворах появляются проезды, подходы к домам, парковки, детские площадки.В соседнем дворе по улице Веры Засулич по муниципальной программе благоустроена входная группа. Установлена лестница, пандусы и дополнительная парковка.Во дворе на ул. Советской Армии паркинг площадью почти в три гектара пришлось возводить с нуля. Жильцы трех домов получили больше сотни мест для автомобилей. Объект принят единогласно жильцами, народными избранниками и районной администрацией.Дмитрий Дробинин, глава Индустриального района Перми: "Проводили работы по асфальтированию, ограждениям и благоустройству подходов и подъездных путей".Всего этим летом в Индустриальном районе отремонтировано 10 дворов. По двум программам — федеральной и муниципальной — финансирование больше 40 млн рублей. Все объекты — продолжение реконструкций прошлых лет.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Те планы, которые были сформированы перед началом благоустроительного сезона, в основном выполнены. Остались, конечно, некоторые недочеты. Мы их сегодня зафиксировали. Плановая работа с подрядчиком по доведению до конца будет доведена".Тем временем, у жильцов дома на Карпинского новые планы — в следующем году планируют создать зону для тихого отдыха. Также совместными усилиями.