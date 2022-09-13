В пермском автобусе произошел конфликт из-за безбилетника

Недобрым выдалось утро для пассажиров автобуса №50 в Перми. Как пишут очевидцы, контролеры обнаружили здесь пассажира, не успевшего оплатить проезд. После недолгого разбирательства пассажирка хотела покинуть автобус, но не смогла - двери оказались заблокированы, контролеры вызывали Росгвардию. В итоге двери для всех пассажиров открыли только на следующей остановке. Здесь водитель отказался продолжать движение, несмотря на то что остальные пассажиры проезд оплатили. Как итог - гнев одних и эмоциональный ответ другого участника конфликта - водителя автобуса №50.В департаменте транспорта ситуацию прокомментировать пока не успели. Однако в интервью изданию "Аргументы и факты" чиновники заявляли, что каждый месяц в автобусах и трамваях Перми ловят примерно 2000 зайцев. При этом в ведомстве пояснили, что проверяющие должны пассажирам дать время на оплату проезда в пределах 1-2 остановок. В противном случае "зайцам" может быть предложено покинуть транспорт. Полицию вызывают только тогда, когда безбилетник отказывается выйти из салона автобуса или трамвая. В случае конфликта в автобусе №50 вышло все с точностью до наоборот.