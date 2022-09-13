В пермском автобусе произошел конфликт из-за безбилетника
В департаменте транспорта ситуацию прокомментировать пока не успели. Однако в интервью изданию "Аргументы и факты" чиновники заявляли, что каждый месяц в автобусах и трамваях Перми ловят примерно 2000 зайцев. При этом в ведомстве пояснили, что проверяющие должны пассажирам дать время на оплату проезда в пределах 1-2 остановок. В противном случае "зайцам" может быть предложено покинуть транспорт. Полицию вызывают только тогда, когда безбилетник отказывается выйти из салона автобуса или трамвая. В случае конфликта в автобусе №50 вышло все с точностью до наоборот.
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