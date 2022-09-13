В Боцманском переулке горела баня
Надежда Абиджба, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "К месту возникновения пожара были направлены силы и средства от МЧС России в количестве 14 человек личного состава и трех единиц техники. Было установлено, что происходит горение бани на площади 16 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Локализация пожара в 23:21, ликвидация пожара в 23:28. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства пожара устанавливаются".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В пермском автобусе произошел конфликт из-за безбилетника
Жителям Прикамья напомнили, как правильно сушить овощную яму
В «Единой России» отчитались по итогам муниципальных выборов
Место посадки космонавтов П. Беляева и А. Леонова стало доступно для туристов
В Пермском крае выявлен факт незаконной вырубки более 700 деревьев
В выходные вновь ограничат движение по ул. Локомотивной
Бабье лето: в Прикамье потеплеет до +22
В пермском магазине у покупателя украли гитару
Служба крови Прикамья приглашает доноров с отрицательным резус-фактором
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.09.2022
Добавить комментарий: