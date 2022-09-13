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Жителям Прикамья напомнили, как правильно сушить овощную яму
Самое главное правило при сушке овощной ямы – не использовать открытый огонь. Лучше всего подготовить погреб к хранению овощей с помощью естественной вентиляции. Если при сушке используется вентилятор, нельзя оставлять прибор без присмотра. Соблюдая эти предосторожности, в первую очередь обезопасите самого себя.
В этом году уже зафиксированы инциденты при просушке ям. Так, например, молодой человек при просушке ямы газовой горелкой получил ожоги лица и шеи.
Стоит помнить, что если яму в течение длительного времени не открывали, там мог скопиться опасный для человека угарный газ. Необходимо проветрить погреб, прежде чем спускаться в него.
Также не рекомендуется сушить яму в одиночку.
Юрий Ошев, представитель администрации Индустриального района: «Рекомендуется просушивать яму при наличии двух людей, чтобы мало ли что с одним случилось – чтобы второй всегда мог оказать какую-то посильную помощь».
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