Жителям Прикамья напомнили, как правильно сушить овощную яму

В финале дачного сезона пермякам рассказали о том, как безопасно сохранить урожай в овощных ямах. Как правильно просушить хранилище и без вреда для здоровья в нем находиться?Если в яме сухо, овощи гнить не будут. Для того чтобы не дать влаге скапливаться, делают вентиляцию. Такой метод просушивания не навредит. Это подтверждают сотрудники Департамента общественной безопасности. Представители Департамента вместе с сотрудниками МЧС в очередной раз напоминают владельцам овощных ям, какие опасности могут подстерегать при сушке ям, и как их избежать.Самое главное правило при сушке овощной ямы – не использовать открытый огонь. Лучше всего подготовить погреб к хранению овощей с помощью естественной вентиляции. Если при сушке используется вентилятор, нельзя оставлять прибор без присмотра. Соблюдая эти предосторожности, в первую очередь обезопасите самого себя.В этом году уже зафиксированы инциденты при просушке ям. Так, например, молодой человек при просушке ямы газовой горелкой получил ожоги лица и шеи.Стоит помнить, что если яму в течение длительного времени не открывали, там мог скопиться опасный для человека угарный газ. Необходимо проветрить погреб, прежде чем спускаться в него.Также не рекомендуется сушить яму в одиночку.Юрий Ошев, представитель администрации Индустриального района: «Рекомендуется просушивать яму при наличии двух людей, чтобы мало ли что с одним случилось – чтобы второй всегда мог оказать какую-то посильную помощь».