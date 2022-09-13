Место посадки космонавтов П. Беляева и А. Леонова стало доступно для туристов

Место посадки легендарных космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова теперь доступно для туристов. В рамках социального проекта «Пермский космос 2.0.» волонтеры проложили сюда дорогу, по которой можно проехать не только на внедорожнике.Два года не были здесь волонтеры. Летом 2021 не пустила пандемия. За это время природа постаралась на славу. В том числе была повреждена и дорога, с таким трудом проложенная к мемориальному месту. С починки дороги и начали. Уложили новую трубу, сделали восстановили насыпь.Владимир Липнягов, автор социального проекта «Пермский космос 2.0»: «Три года назад, когда я только начинал свой проект, по этой дороге можно было проехать только на подготовленном автомобиле, а сейчас вот я на обычной машине еду достаточно комфортно, в принципе проехать может любой паркетник уже».Проект «Пермский Космос 2.0» пермяк Владимир Липнягов долго вынашивал в голове, пока не нашел единомышленников и, конечно, спонсоров.Место, где весной 1965 приземлились Беляев и Леонов после легендарного первого выхода в космос человека, до недавнего времени оставалось диким и трудно доступным. Теперь сюда можно приехать и прогуляться, без необходимости пробираться сквозь чащу.В этом году более тридцати волонтеров облагораживали мемориал. Работы было много, благо под рукой были кое-какие инструменты.Львиная доля добровольцев — студенты пермского политеха с аэрокосмического факультета. Чуть больше двух недель пробыли в лесу под Березниками волонтеры - и место теперь не узнать.Вокруг мемориальной плиты вдоль кольца деревянных трапов стоят пять стендов — на них рассказы о пяти внештатных ситуациях, каждая из которых в том полете могла убить космонавтов. Последняя — отказ автоматики посадки — сделала так, что Беляев и Леонов своей второй родиной стали называть Пермский край. Леонов позже не раз еще посещал Пермский край. Бывал и там, где они с другом Павлом провели морозную ночь. Через день придет помощь, космонавтов накормят и отогреют. Но на большую землю они попадут только на третьи сутки. Операция была сложная и незапланированная.Некогда на месте посадки спускаемого аппарата стоял памятник из титана. Его украли в 90-е. Затем появилась гранитная плита.Беляев и Леонов после приземления в Прикамье стали почетными гражданами Перми. Советская власть ради этого возродила еще царскую традицию, отмененную после революции. В память о первых не стоит жалеть времени. Некогда недоступное мемориальное место теперь стало вполне туристическим.