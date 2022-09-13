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Место посадки космонавтов П. Беляева и А. Леонова стало доступно для туристов
Владимир Липнягов, автор социального проекта «Пермский космос 2.0»: «Три года назад, когда я только начинал свой проект, по этой дороге можно было проехать только на подготовленном автомобиле, а сейчас вот я на обычной машине еду достаточно комфортно, в принципе проехать может любой паркетник уже».
Проект «Пермский Космос 2.0» пермяк Владимир Липнягов долго вынашивал в голове, пока не нашел единомышленников и, конечно, спонсоров.
Место, где весной 1965 приземлились Беляев и Леонов после легендарного первого выхода в космос человека, до недавнего времени оставалось диким и трудно доступным. Теперь сюда можно приехать и прогуляться, без необходимости пробираться сквозь чащу.
В этом году более тридцати волонтеров облагораживали мемориал. Работы было много, благо под рукой были кое-какие инструменты.
Львиная доля добровольцев — студенты пермского политеха с аэрокосмического факультета. Чуть больше двух недель пробыли в лесу под Березниками волонтеры - и место теперь не узнать.
Вокруг мемориальной плиты вдоль кольца деревянных трапов стоят пять стендов — на них рассказы о пяти внештатных ситуациях, каждая из которых в том полете могла убить космонавтов. Последняя — отказ автоматики посадки — сделала так, что Беляев и Леонов своей второй родиной стали называть Пермский край. Леонов позже не раз еще посещал Пермский край. Бывал и там, где они с другом Павлом провели морозную ночь. Через день придет помощь, космонавтов накормят и отогреют. Но на большую землю они попадут только на третьи сутки. Операция была сложная и незапланированная.
Некогда на месте посадки спускаемого аппарата стоял памятник из титана. Его украли в 90-е. Затем появилась гранитная плита.
Беляев и Леонов после приземления в Прикамье стали почетными гражданами Перми. Советская власть ради этого возродила еще царскую традицию, отмененную после революции. В память о первых не стоит жалеть времени. Некогда недоступное мемориальное место теперь стало вполне туристическим.
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