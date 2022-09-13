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В Пермском крае выявлен факт незаконной вырубки более 700 деревьев
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ. По версии следствия, в ходе противоправной деятельности на территории Чердынского района срублено более 700 деревьев, стоимость которых, по оценке экспертов, превышает 14 млн рублей. Злоумышленник задержан оперативниками уголовного розыска краевого Главка, ему предъявлено обвинение.
"Предварительно установлено, что местный житель занимался противоправной деятельностью с 2016 по 2018 год. Он подыскивал граждан, которые за минимальное вознаграждение подписывали заявления в лесничество о заготовке древесины для собственных нужд. Фигурант оформлял от их имени необходимые документы и после получения соответствующих разрешений нанимал рабочих для рубки леса. Древесиной мужчина распоряжался по своему усмотрению», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются возможные соучастники и все факты криминальных деяний задержанного. Предварительное расследование продолжается.
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