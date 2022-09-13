В «Единой России» отчитались по итогам муниципальных выборов в органы местного самоуправления Пермского края. Они проходили с 9 по 11 сентября. Наиболее масштабные голосования прошли в Лысьвенском, Кудымкарском Губахинском и Пермском округах. Всего фракция получила 91 мандат из 104 возможных. Секретарь регионального отделения партии Прикамья рассказал, что результаты, по сравнению с прошлыми годами, везде улучшились, но за таким успехом стояла долгая и тяжёлая работа.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: «Замещалось 104 мандата — «Единая Россия» взяла 91 мандат. Это 87.5%. В истории регионального отделения партии это лучший результат. Залогом успеха является системная работа, о чём мы говорим постоянно. Сегодня мы уже начинаем по ЕДГ 23 года. Это проведение предварительного голосования. То есть люди выбирают тех кандидатов, кто с их точки зрения достоин представлять их интересы. Как правило, люди не ошибаются».