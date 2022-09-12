С 15 сентября в Перми начнут работу горячие линии по вопросам подачи тепла

9 сентября в Перми стартовала подача отопления в объекты социальной сферы, с 19 сентября тепло начнут запускать в жилые дома. На данный момент отопление уже есть в 56 школах и детских садах и 14 учреждениях физической культуры и спорта.Традиционно начало подачи тепла вызывает большое количество вопросов у пермяков. Жители города смогут задать вопросы по запуску тепла, обратившись в районные администрации и в городской департамент ЖКХ. Также звонки принимают круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» и единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».При обращении на «горячую линию» необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию), дату и номер заявки (обращения) в управляющую и ресурсоснабжающую организацию об отсутствии тепла в помещении. Специалисты районных администраций Перми примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.Получить консультацию можно в администрации своего района в будние дни с 09:00 до 18:00 (в пятницу с 09:00 до 17:00) по следующим телефонам:– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;– Индустриальный район 227-94-14;– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;– Мотовилихинский район 260-37-77;– Орджоникидзевский район 263-49-51, 263-47-26;– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;– посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82, 295-85-67.Также с 15 сентября начинает свою работу специальная «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы по запуску тепла можно задать по телефону: 212-77-59. Помимо этого звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону: 270-00-40 и центральный круглосуточный колл-центр ПАО «Т Плюс» по телефону: для физических лиц – 259-39-98, для юридических лиц – 259-06-71.