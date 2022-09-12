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С 15 сентября в Перми начнут работу горячие линии по вопросам подачи тепла →
Минздрав опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации на этой неделе
-14-18 сентября с 11.00 до 17.00 в ТРК «СПЕШИLOVE» по адресу ул. Спешилова, 114 (1-й этаж, рядом с магазином Ascona).
-15 и 16 сентября с 15.00 до 19.00, а также 17 сентября с 11.00 до 15.00 прививки можно поставить в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree). В наличии вакцина от COVID-19, вакцина от гриппа и вакцина от пневмококковой инфекции.
Специалисты регионального Минздрава напоминают, что для обеспечения высокого уровня иммунной защиты от новой коронавирусной инфекции необходимо ревакцинироваться каждые полгода. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При обращении в мобильный пункт вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
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