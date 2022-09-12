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Для дошкольников Перми издана акварельная азбука
В «Азбуке. Пермь-300» есть ребусы, маршруты для совместных прогулок с родителями, а также картинки для раскрашивания. Благодаря азбуке ребята смогут узнать подробности зарождения пермского балета, интересные факты о реке Каме, историю Пермского планетария и знаменитой диорамы на горе Вышка – самой высокой точке города, а также многое другое. Пособие уже передано 30 детским садам Перми, участникам проектной линии департамента образования администрации города «Правила успеха» программы развития дошкольного образования.
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