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В Перми сотрудники ДПС открыв стрельбу задержали пьяного водителя ГАЗели
"Правонарушитель 1998 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в отдел полиции Мотовилихинского района города Перми. Выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения и ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношение гражданина составлено более 10 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В настоящее время по решению суда мужчина отбывает административный арест. Также органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
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