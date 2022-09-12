В Перми сотрудники ДПС открыв стрельбу задержали пьяного водителя ГАЗели

В полиции рассказали подробности погони со стрельбой, которая произошла в Перми в конце августа. В ночное время наряд ДПС заметил подозрительный автомобиль ГАЗ, водитель которого двигался по проезжей части грубо нарушая ПДД. Несмотря на неоднократные законные требования госавтоинспекторов об остановке, водитель ГАЗели продолжил движение, пытаясь скрыться.Сотрудники ДПС начали преследовать нарушителя на служебном автомобиле с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель грузовика неоднократно нарушал правила дорожного движения, умышленно совершил касательные столкновения с тремя автомобилями. Госавтоинспекторами было принято решение о применении огнестрельного служебного оружия по колесам машины. ГАЗель удалось остановить после того, как были простреляны три колеса."Правонарушитель 1998 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения был задержан и доставлен в отдел полиции Мотовилихинского района города Перми. Выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения и ранее привлекался к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В отношение гражданина составлено более 10 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В настоящее время по решению суда мужчина отбывает административный арест. Также органами дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».