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12 сентября должны снять ограничения в движении на ул. Локомотивной
Пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье»: "На участке проводятся аварийно-восстановительные работы методом горизонтально-направленного бурения. Применение этой технологии позволяет работать с минимальными раскопками и не полностью перекрывать движение по проезжей части, а лишь ограничивать его".
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