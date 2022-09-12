Юным пермякам расскажут о Василии Татищеве

В Перми стартует проект «Василий Татищев. История основателя города Перми для детей». Он проходит в рамках VII исторического форума: Город Пермь - 300 лет в истории России. Это музейно-экскурсионный проект, цель которого в наглядной форме рассказать о судьбе основателя Перми и о том, как выглядел город в своем зарождении.Татищев был человеком неординарным и от природы одаренным разными способностями. Он успевал быть и государственным деятелем, и дипломатом, и экономистом, математиком, географом, естествоиспытателем, историком, археологом, просветителем.По распоряжению Петра Первого Татищев был направлен на Урал. Берг-коллегией ему было поручено "… в Сибирской губернии на Кунгуре и прочих местах, где отыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить…" Жителям города Перми Василий Татищев дорог прежде всего тем, что он лично нашел место, снял план местности и составил проект строительства Егошихинского медеплавильного завода и горного поселения на Егошихе, послуживших впоследствии основанию города.30 лет работая над "Историей Российской", Татищев открыл такие памятники российского права, как "Русская Правда" и "Судебник Ивана Грозного", многие летописные материалы. Он первым в мировой истории написал о мамонтах.Занятый делами службы, Василий Никитич Татищев находил время для изучения края, его истории и природы. Он обследовал Кунгурскую пещеру, установил границу между Европой и Азией по Уральскому хребту и само слово "Урал" вошло в обиход с его легкой руки, переведенное с тюркского "пояс".