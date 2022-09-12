← В Перми сотрудники ДПС открыв стрельбу задержали пьяного водителя ГАЗели
Юным пермякам расскажут о Василии Татищеве
Татищев был человеком неординарным и от природы одаренным разными способностями. Он успевал быть и государственным деятелем, и дипломатом, и экономистом, математиком, географом, естествоиспытателем, историком, археологом, просветителем.
По распоряжению Петра Первого Татищев был направлен на Урал. Берг-коллегией ему было поручено "… в Сибирской губернии на Кунгуре и прочих местах, где отыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить…" Жителям города Перми Василий Татищев дорог прежде всего тем, что он лично нашел место, снял план местности и составил проект строительства Егошихинского медеплавильного завода и горного поселения на Егошихе, послуживших впоследствии основанию города.
30 лет работая над "Историей Российской", Татищев открыл такие памятники российского права, как "Русская Правда" и "Судебник Ивана Грозного", многие летописные материалы. Он первым в мировой истории написал о мамонтах.
Занятый делами службы, Василий Никитич Татищев находил время для изучения края, его истории и природы. Он обследовал Кунгурскую пещеру, установил границу между Европой и Азией по Уральскому хребту и само слово "Урал" вошло в обиход с его легкой руки, переведенное с тюркского "пояс".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми сотрудники ДПС открыв стрельбу задержали пьяного водителя ГАЗели
12 сентября должны снять ограничения в движении на ул. Локомотивной
В Музее пермских древностей отметят День рождения мамонта
Пермский край. Неделя за 159 секунд
На дороге Пермь-Ильинский в ДТП пострадали четыре человека
Контракт строительства поликлиники в центре Перми расторгнут
С 15 сентября в Прикамье ожидается потепление
В Прикамье продолжается расселение аварийных домов
Газ пришел в село Троицк и микрорайон Первомайский в Кунгуре
Для ребят из ЛНР каникулы вдали от дома оказались яркими и насыщенными
Добавить комментарий: