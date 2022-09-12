В Музее пермских древностей отметят День рождения мамонта

С 10 по 18 сентября в Музее пермских древностей пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню рождения пермского мамонта – визитной карточки музея. В этом году один из самых любимых пермяками экспонатов отмечает свое 95-летие.Скелет мамонта был найден весной 1927 года в Верещагинском районе. Обнаружили его дети: они играли на берегу реки и приняли бивни мамонта за корни деревьев. В течение лета были проведены раскопки под руководством геолога Екатерины Пермяковой, а в сентябре 1927 года кости скелета мамонта были доставлены в Пермь. Общий вес находки составил более 320 кг.В рамках недели мамонта в Музее состоятся мастер-классы для детей. На занятиях юные посетители музея смогут собрать мамонта-юбиляра в технике бумажной марионетки из деталей, прорисованных настоящим палеонтологом, а еще сделать для мамонта поздравительную открытку. Кроме того, 10, 11, 13, 17 и 18 сентября пройдут сборные экскурсии по экспозициям музея, которые начнутся с подробного и увлекательного рассказа о древнем обитателе Земли.Помимо этого, 13 и 15 сентября состоится специальная программа «Ночные сказки о мамонте» для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте. Посетителей ждут завораживающие тени скелетов доисторических животных, экскурсия при свете фонарика и загадочные истории.Также в течение всей недели проводится конкурс «Лучшее воспоминание о мамонте» для взрослой аудитории: посетителям предлагается вспомнить и рассказать о первых впечатлениях от встречи с этим главным экспонатом музея. Рассказы можно оставлять в музее или делиться своими воспоминаниями в группе Музея пермских древностей "ВКонтакте".