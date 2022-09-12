Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".СТАРТ НЕДЕЛИ«Время греться»В Березниках уже. В Перми вот-вот. Это про начало отопительного сезона. Суровый сентябрь взбодрил все коммунальные службы. Подача тепла опять начинается чуть раньше обычного. Схема не меняется. Сперва батареи нагреются в социально значимых учреждениях. Потом в жилых домах. Тем временем, погода готова дать всем краткую передышку. По крайней мере, синоптики так говорят. В Прикамье ждут БАБЬЕГО ЛЕТА. С понедельник температура воздуха пойдет вверх . Местами обещано аж до 19 градусов тепла. Правда, все это ненадолго. Максимум на неделю.УГРОЗА НЕДЕЛИ«Сезонная напасть»Пермяки массово начинают чихать и кашлять. Это за дело взялась простуда. Цепляющих острые респираторные вирусные инфекции все больше. Счет заболевшим уже идет на десятки тысяч. Пока болеют в основном люди взрослые. Но у отслеживающих ситуацию специалистов иллюзий нет. Рано или поздно детишки тоже начнут хворать. А где-то на горизонте маячит еще и ГРИПП. Совет в этой ситуации один: следить за здоровьем, избегать контактов с больными и прививаться.ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Серьезная заначка»156 тысяч рублей. Это средняя сумма банковского вклада в пересчете на одного пермяка. Понятно, что у кого-то либо гораздо меньше денег на счете, либо их совсем нет. Но у кого-то явно больше. Всего в банках сейчас хранится под 400 миллиардов пермских рублей. Данные официальные, от регионального ведомства ЦБ РФ. В конце прошлой зимы вкладчики вполне ожидаемо бросились деньги снимать. Но потом понесли их назад под увеличенные проценты. Почти все сбережения хранятся в рублях. Валютные вклады теряют популярность. С начала года их стало на треть меньше.РЕЗУЛЬТАТ НЕДЕЛИ«Чем больше, тем лучше»250 человек. Это общее число спортсменов-нефтяников, которые приняли участие в ПЕРМСКОМ МАРАФОНЕ. Закономерный итог. В командном зачете у «лукойловцев» первое общекомандное место. Два нюанса. Группа предприятий ЛУКОЙЛ в Пермском крае выставила самую большую корпоративную сборную. Ее участники отметились во всех главных забегах: марафонском, полу-марафонском, 10ти, 5ти и 3х-километровых. Нефтяники не только участвуют в мероприятии, но и поддерживают его. ЛУКОЙЛ — неизменный партнер ПЕРМСКОГО МАРАФОНА.АНОНСЫ НЕДЕЛИ«Бегут все!»Совет тем, кто до сих пор не набегался: не расслабляться! Через неделю, 17 сентября, забег всероссийского масштаба — КРОСС НАЦИИ. Только в Пермском крае он пройдет в четырех десятках территорий. Для участников предварительная регистрация и осмотр у врача перед стартом обязательны. Вступительного взноса нет. А бегунов-экстремалов ждали в Чайковском. Дистанция здесь всего ничего — 400 метров. Но это склон под трамплином. Причем, очень крутой. И бежать по нему нужно вверх. Потенциальным участникам нужно регистрироваться и стартовый взнос платить.