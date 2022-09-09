В Прикамье продолжается расселение аварийных домов

В Краснокамске построили еще один дом, где предусмотрены квартиры для переселения из аварийного жилья. Вот-вот должны закончить возведение и многоэтажки в Барде, куда также переедут люди из бараков. Татьяна Лавочных впервые в своей новой трёхкомнатной квартире. Нравится абсолютно всё. Сюда её семья переедет из аварийного жилья уже в этом году. Татьяна Лавочных: "Мы живём на Карла Маркса, рядышком, 20 дом. Там случился пожар на втором этаже. Тех выселили, мы, 2 квартиры, остались жить".Для жителей Краснокамска в новостройке на улице Карла Маркса, 38 муниципальные власти приобрели 39 квартир. Осталось только пройти итоговую проверку Стройнадзора, после чего здание будет введено в эксплуатацию.Напротив Карла Маркса, 38 – 36 дом. «Пионер» в вопросе расселения аварийки. Он был построен одним из первых в крае, и подобная практика использовалась только в Перми. Еще один пример – Барда. Тут строительство дома на Куйбышева, 13 тоже на финальной стадии. Местная администрация для переселенцев выкупила 42 квартиры. Благодаря этому, Бардымский округ на 100% завершит ликвидацию аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года.Рустем Гайсин, директор ООО «Стройподряд»: "Ведутся работы по отделке помещений, параллельно идут сантехнические работы". Расселение домов, признанных аварийными до 2017 года, в Прикамье ведётся и по региональной программе, и по нацпроекту «Жилье и городская среда». При этом расселить более 20 тысяч человек планируется не в плановом 2025, а уже в 2024. Для этого применяются различные стимулирующие механизмы.Равиль Петров, председатель комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа: "Это предоставление денежных средств за изымаемое жилое помещение, второй способ — это предоставление аналогичного жилья, третий способ — это предоставление субсидии". Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что строительство новых домов в муниципалитетах на сегодня является одной из главных задач.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Темпы строительства жилья надо усиливать в небольших населенных пунктах, городах, понимая, что это залог того, что люди будут оставаться в этих населенных пунктах, жить, работать на местах".В Барде сдача четырёхэтажного дома запланирована на третий квартал этого года. В Краснокамске помимо новостройки на Карла Маркса, взводят еще одну на Уральской, 10. Строительство для расселения ветхого жилья запланировано в 18 округах, где у застройщиков будет выкуплено порядка 100 тыс. кв. метров.