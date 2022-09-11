← В Прикамье продолжается расселение аварийных домов
Контракт строительства поликлиники в центре Перми расторгнут →
С 15 сентября в Прикамье ожидается потепление
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← В Прикамье продолжается расселение аварийных домов
Контракт строительства поликлиники в центре Перми расторгнут →
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Контракт строительства поликлиники в центре Перми расторгнут
С 15 сентября в Прикамье ожидается потепление
В Прикамье продолжается расселение аварийных домов
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