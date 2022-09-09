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Газ пришел в село Троицк и микрорайон Первомайский в Кунгуре
Мария Зыкова: "Тепло в дом пришло. Это самое главное на селе. Не надо заготавливать дрова, это грязи не будет лишней".На торжественный пуск газа здесь сегодня пришло немало местных жителей. Распределительный газопровод в Троицке протяженностью порядка 11 км дает возможность к подключению 179 домовладениям и 8 социально значимых объектов. Так что сегодня для всех это событие — большой праздник.
Трубу, через которую поступает голубое топливо, доводят не то что до домовладения, а прямиком до фасада. Так что людям остается заплатить только за оборудование.А это микрорайон Первомайский, что в Кунгуре. Здесь благодаря совместной работе краевых властей и программе "Газпрома" за год сделали все, чтобы доступ к голубому топливу получили жители 109 домов.
Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь»: "Сегодня микрорайон может быть полностью запитан от природного газа. Это здорово, это то, что называется положительным результатом реализации президентской программы".
Как заявлено, Прикамье — один из лидеров по реализации программы догазификации. Газификация региона остается одним из ключевых направлений в работе краевого правительства. В этом году объем инвестиций компании Газпром в Прикамье составит рекордные 11,5 млрд руб. А это более 58 тысяч жителей с возможностью подключения к ресурсу.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Самое главное для нас, что газ дойдёт до тех северных территорий, где никогда его не было, и даже до сегодняшнего момента мечтать мы не могли. Какие это территории? Это Красновишерский район, это Чердынский район до посёлка Ныроб".
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