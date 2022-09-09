← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.09.2022
Газ пришел в село Троицк и микрорайон Первомайский в Кунгуре →
Для ребят из ЛНР каникулы вдали от дома оказались яркими и насыщенными
Егор Григоренко: "Нету ни воды, ни газа, ни света. И опять же нужно каким-то образом все это добывать и выживать. Нужно и находить еду, искать воду, и где это все разогревать. Все на кострах. И как-то надо отвлечься, поэтому решили меня отправить сюда". С 1 августа в лагерь прибыли уже 267 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Каникулы вдали от дома оказались яркими и насыщенными. Каждый день наполнен образовательными программами, тренингами и мастер-классами. Еще ожидают специалистов из пермского «Кванториума» и «Точки роста», которые будут рассказывать о науке и робототехнике. Кроме того, каждый день спорт, активный отдых на свежем воздухе, 5-разовое питание. Для тех, кто здесь находится несколько недель, Пермь уже стала родным городом.
Никита Пушкин: "Мне нравится. Я бы домой съездил, с родными увиделся, и назад бы еще приехал, побыл бы тут".
Сейчас в Северодонецке идут восстановительные работы. Кстати, рядом с этим городом появился арт-объект, похожий на пермский — «Счастье не за горами» в цвет триколора.
Как только закончится профильная смена в лагере, дети поедут на родину в школы. И уже сейчас строят планы на будущий год. Людмила Толстикова, директор детского оздоровительного лагеря «Огонек-ПМ»: "Ребята старшие, кому 16-17 лет, они все очень хотят, не знаю, кончено, как сложатся обстоятельства, приехать на будущий год волонтерами в лагерь, помощниками вожатых. Потому что родными мы ими стали".
Отдых перед учебой для детей продлится до 26 сентября. Также во время смены гости из Луганской народной республики поедут на экскурсии по Перми: познакомятся с историей города и увидят достопримечательности, в том числе известные во всем мире, как Театр оперы и балета.
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