Для ребят из ЛНР каникулы вдали от дома оказались яркими и насыщенными

В Пермь приехала уже пятая группа школьников из Луганской народной республики. От вокзала они сразу же отправились в лагерь "Огонек ПМ". Там для ребят приготовлена специальная программа пребывания.Спустя 3 дня в пути, поезд приходит на станцию Пермь-2. Из Луганской народной республики на нем прибыли 46 детей и они сразу едут в оздоровительный лагерь «Огонек-ПМ». Сейчас на родине сложное время, рассказывает Егор Григоренко.Егор Григоренко: "Нету ни воды, ни газа, ни света. И опять же нужно каким-то образом все это добывать и выживать. Нужно и находить еду, искать воду, и где это все разогревать. Все на кострах. И как-то надо отвлечься, поэтому решили меня отправить сюда". С 1 августа в лагерь прибыли уже 267 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Каникулы вдали от дома оказались яркими и насыщенными. Каждый день наполнен образовательными программами, тренингами и мастер-классами. Еще ожидают специалистов из пермского «Кванториума» и «Точки роста», которые будут рассказывать о науке и робототехнике. Кроме того, каждый день спорт, активный отдых на свежем воздухе, 5-разовое питание. Для тех, кто здесь находится несколько недель, Пермь уже стала родным городом.Никита Пушкин: "Мне нравится. Я бы домой съездил, с родными увиделся, и назад бы еще приехал, побыл бы тут".Сейчас в Северодонецке идут восстановительные работы. Кстати, рядом с этим городом появился арт-объект, похожий на пермский — «Счастье не за горами» в цвет триколора.Как только закончится профильная смена в лагере, дети поедут на родину в школы. И уже сейчас строят планы на будущий год. Людмила Толстикова, директор детского оздоровительного лагеря «Огонек-ПМ»: "Ребята старшие, кому 16-17 лет, они все очень хотят, не знаю, кончено, как сложатся обстоятельства, приехать на будущий год волонтерами в лагерь, помощниками вожатых. Потому что родными мы ими стали".Отдых перед учебой для детей продлится до 26 сентября. Также во время смены гости из Луганской народной республики поедут на экскурсии по Перми: познакомятся с историей города и увидят достопримечательности, в том числе известные во всем мире, как Театр оперы и балета.