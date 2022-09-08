В Гордуме началось формирование бюджета Перми на ближайшую трёхлетку
В формате круглых столов депутаты обсуждают необходимость внесения изменений, опираясь на интересы жителей. Так, накануне рассмотрели программы, касающиеся ремонта и содержания дорог, а также благоустройства города.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Сегодня благоустройство и создание комфортной среды для горожан - это пожалуй, одно из главных и востребованных направлений жизнедеятельности города. А учитывая, что впереди у нас юбилейный год- 300 лет городу Перми в 2023 году, времени остаётся всё меньше и меньше- поэтому всем нам, всем без исключения необходимо постараться".
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