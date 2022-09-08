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В Гордуме началось формирование бюджета Перми на ближайшую трёхлетку →
В Лысьве прошло выездное заседание комитета по бюджету Заксобрания Прикамья
Строительство нового ФОКа — готовность сейчас на треть. Из краевого и муниципального бюджетов выделено 255 миллионов рублей.Ежегодно около полутора миллиардов рублей из регионального бюджета выделяется муниципалитетам в рамках единой субсидии. Деньги идут на образование, спорт, культуру, ЖКХ. Обязательно софинансирование, минимум четверть должен выделить сам округ.
Никита Федосеев, глава Лысьвенского городского округа: "Здесь мы должны говорить о комплексном подходе именно задач местного уровня и к подтягиванию задач регионального и федерального значения».Само заседание комитета Законодательного собрания проходит в стенах Лысьвенской модельной библиотеки. Учреждение было полностью преобразовано так же за счет финансовых средств из нескольких бюджетных источников.По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, территориям сегодня доступно множество возможностей для привлечения инвестиций из краевой казны. По его мнению, на местах лучше знают о насущных проблемах, и край готов поддерживать инициативы местных властей. Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания Пермского края: "Мы создавали и создаем очень эффективные финансовые модели, которые позволяют территориям действительно развиваться. Сегодняшняя экскурсия показала, что деньги регионального бюджета являются базовыми средствами для развития муниципальной социальной инфраструктуры».После оценки результатов на местах депутаты разработают рекомендации для правительство по правилам распределения субсидии. Да и муниципалитетам сейчас не стоит зевать, прием заявок на 2023 год заканчивается 1 ноября.
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