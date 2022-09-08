В Перми накрыли подпольный игорный клуб

В Перми полицейские и сотрудники ФСБ накрыли подпольный игорный клуб. Несколько жителей города, действуя в составе организованной группы, организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на территории Дзержинского района."Посетителям предоставлялся доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении. Для обеспечения круглосуточного функционирования незаконного игорного клуба были привлечены жительницы Пермского края. Организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.В настоящее время трое мужчин задержаны следователями при поддержке спецназа ГУ МВД России по Пермскому краю «Гром» и оперативных сотрудников УФСБ России по Пермскому краю, которыми была выявлена данная преступная деятельность. В ближайшее время следователем будет решаться вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу.В ходе осмотра места происшествия в квартире организатора незаконной деятельности были обнаружены и изъяты интересующие следствие документы. Кроме того, обыски проведены в местах проживания других фигурантов уголовного дела, а также в помещении игорного клуба, где было изъято оборудование и денежные средства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, организованной группой).Источник: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю