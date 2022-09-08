Жители Прикамья могут пройти переподготовку по нацпроекту «Демография»

Уже 1200 жителей Прикамья завершили бесплатное обучение по национальному проекту "Демография", сейчас начался новый набор слушателей. На выбор предоставляется больше 500 различных образовательных программ, а после завершения курсов - помощь в трудоустройстве.Процедуру Екатерина Хромцова делает в собственном косметологическом кабинете.А еще совсем недавно Екатерина работала офисным сотрудником. Решила полностью сменить сферу деятельности. Для это прошла переподготовку по нацпроекту «Демография». Учёба в Перми заняла всего месяц. В Пермском колледже предпринимательства и сервиса освоила специальность по программе косметик-эстетист абсолютно бесплатно.«Было столько эмоций, столько знаний. Это не то что тебя там бросили куда-то, оставили где-то, нет. Это было от начала и до конца, месяц с утра до вечера. Моделей предоставляли, материал полностью их. Очень сильное обучение», - делится впечатлениями Екатерина. Губернатор региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что вопрос подготовки кадров и повышение квалификации сотрудников приоритет краевых властей. На данный момент по нацпроекту жителям доступны более 500 образовательных программ.Самыми востребованными профессиями среди тех, кто уже закончил курсы, и тех, кто находится в процессе обучения, стали: бухгалтер, сварщик, повар, SMM-специалист, веб-дизайнер и специалист в области государственных закупок».В этом году бесплатное обучение могут пройти безработные и сотрудники, оказавшиеся под риском увольнения, молодые люди до 35 лет, а также предпенсионеры. Для этого нужно обратится в центр занятости населения.«Современные сервисы службы занятости позволяют подать заявку дистанционно через портал «Работа России». Я как специалист службы занятости вижу заявку в своем личном кабинете на единой цифровой платформе и приглашаю человека на консультацию, чтобы согласовать программу обучения и подобрать вакансию для последующего трудоустройства»,- рассказывает Инна Ковыляева, специалист ЦЗН Пермского края.Освоить новую специальность можно в 36 учебных заведениях региона. Выбрать самую подходящую помогают сотрудники Центра занятости. На данный момент 1200 человек уже завершили обучение и более тысячи сейчас получают образование.Учится можно как очно, так и дистанционно. Образовательные программы длятся от месяца до двух с половиной. И что самое главное, после людям помогут трудоустроиться.