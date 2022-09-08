В квартиры пермяков тепло начнет поступать с 19 сентября
Ольга Евдокимова, воспитатель детского сада «Академика»: "Мы можем подняться в физкультурный зал, снять стресс и побегать с мячиками".
Для этого имеются все условия. Сегодня дошкольное учреждение полностью готово к отопительному сезону.
Ирина Хохлова, заведующая детским садом «Академика»: "Опрессовка проведена в соответствии с графиком, который был утвержден на уровне администрации города — опрессовка прошла в мае-июне 2022 года".
В этом году власти Перми начинают запуск тепла заранее. Батареи начнут нагреваться в детских садах, школах и поликлиниках уже с 9 сентября.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "В городе установились уже пониженные температуры, необходимо не откладывая запускать отопительный сезон, особенно это касается объектов социальной сферы — школы, детские сады, больницы".
Готовность жилого фонда составляет 99 процентов. Время еще есть. По плану в квартиры пермяков тепло должно начать поступать с 19 сентября.
Процесс этот поэтапный. Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы займет две-три недели.
Работу по подготовке к зиме пермские теплоэнергетики проводили всё лето. За три месяца проверены 4 электростанции и 29 котельных.
Алексей Бояршинов, старший мастер производственного участка Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "В июле месяце все гидравлические испытания проведены в полном объеме, объект данный готов на 100 процентов".
В этом году в Перми общий объем реконструкции сетей составляет 70 километров труб на общую сумму в 3,5 млрд рублей.
Сергей Кругляков, директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс»: "Порядка 56 км уже готово. Технологически часть работ может проводиться и зимой. Ведется благоустройство, которое можно делать в отопительном сезоне".
Весь процесс подачи тепла в пермские дома займет две-три недели.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.09.2022
В Крыму в ДТП погибла семья из Пермского края
Изменилось расписание автобуса №32
В Перми полицейские изъяли более 72 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности
В ПГМУ завершается зачисление на дополнительные места
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 1000 человек
Операция по спасению пермского альпиниста заняла более 12 часов
Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022
Посетители детской поликлиники сняли на видео спящего охранника
В Заполярье! Пермь и Мурманск свяжет прямой авиарейс
Добавить комментарий: