← Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 1000 человек →
Операция по спасению пермского альпиниста заняла более 12 часов
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← Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 1000 человек →
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26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
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Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 1000 человек
Операция по спасению пермского альпиниста заняла более 12 часов
Стартовала регистрация на забег «Кросс нации» – 2022
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Отопительный сезон в Перми стартует 9 сентября
В Прикамье будет прохладно и пасмурно
В Перми подвели итоги Спартакиады пенсионеров
Пермяки своими силами собрали самолёт
Расселения ждать ещё долго. В Перми жильцы аварийного дома чуть не погибли из-за обрушившегося потолка
Делегация Прикамья участвует в Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Ковидный штамм "Ниндзя": протекает легко, но очень заразный
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