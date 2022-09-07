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Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 1000 человек
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Частинском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Юрлинском, Лысьвенском, Горнозаводском, Гремячинском, Соликамском, Добрянском, Октябрьском, Александровском, Березовском, Гайнском, Косинском, Кочевском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 878 человек.
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